S.Egidio del Monte Albino. Partono i lavori della rampa

Domani posa della prima pietra per l’avvio dei lavori per la costruzione della nuova rampa di accesso e di svincolo dell’autostrada 3, in località Pagliarone, ai confini con i comuni di Angri e Sant’Egidio del Monte Albino La Regione Campania ha finanziato l’intervento ponendo rimedio a un madornale errore, commesso due decenni fa, dall’amministrazione comunale di Sant’Egidio che si oppose alla realizzazione dell’infrastruttura. Da mesi sono stati espletati le ultime formalità della gara di appalto, indetta dalla Centrale Unica di Committenza Sele – Picentini (Amministrazione Aggiudicatrice) per conto del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (Stazione Appaltante).

La mancata realizzazione della rampa. Le cause

Dopo lo smantellamento del casello autostradale Angri Nord di Via Dei Goti e le conseguenti proteste di una parte della comunità angrese l’attenzione è stata immediatamente rivolta alla mancata realizzazione dell’uscita verso Napoli di Angri Sud che a suo tempo venne fermata dall’amministrazione comunale di Sant’Egidio del Monte Albino. L’importo complessivo dell’appalto è di 1.626.723,77 euro. I tempi di realizzazione e apertura della rampa sono da definire.

