Angri. Conclusa La “Festa del Pomod’Oro”

Con la conduzione esaltante della bella e brava Veronica Maya, ambasciatrice della Festa del Pomod’Oro 2021, affiancata da Aldo Severino, direttore artistico e organizzatore del Premio all’ Eccellenze del territorio denominato “Pomod’Oro”, in una Villa Comunale illuminata come ai fasti del passato, si è conclusa la quattro giorni dedicata alla esaltazione del frutto del nostro territorio, il pomodoro.

Una sinergia tra tutta la filiera.

Dopo convegni, focus, workshop e showcooking, che hanno trasformato l'evento in un continuo scambio di idee e convergenze ma anche in una cassa di risonanza per evidenziare le problematiche del settore della trasformazione dell'oro rosso, in programma ieri la consegna dei riconoscimenti all' eccellenze della nostra terra.















Premi all’eccellenze del territorio

Premi sono stati consegnati a: Salvatore Biazzo e Giuseppe De Caro del mondo del giornalismo; Mimmo Ruggiero e Mimmo Foresta, artisti poliedrici e versatili; Alfio Lombardi che ha dedicato un brano allo scomparso interprete della canzone italiana Gianni Nazzaro, al quale era particolarmente legato; Gerardo Amarante maschera perfetta della musica tradizionale contadina; Matty il biondo, ragazzo tredicenne di Angri che con lo sleng “Godo come un riccio”, è diventato fenomeno web.

Premiati e premianti

I momenti più intensi si sono vissuti con la premiazione di Gigi Marzullo, indiscusso padrone delle notti di Raiuno e assiduo frequentatore del salotto televisivo di Fabio Fazio "Che tempo che fa". Il giornalista avellinese ha avuto parole di elogio per l'ottima organizzazione del premio, rimanendo incantato della location e rivelando a più riprese ricordi ed episodi delle sua lunga carriera televisiva.













Standing ovation per I Santo California

La presenza poi sul palco de I Santo California, storico gruppo musicale degli anni 70, ha creato nei giardini di Villa Doria, la perfetta ambientazione da concerto. Il complesso, pur essendo composto da due elementi di Angri, non veniva applaudito dal vivo da angresi da oltre 30 anni.

Un momento di grande emozione è stato avere sul palco la famiglia Pepe, per la consegna alla moglie Teresa Vitolo e al fratello Giuseppe, del premio alla memoria di Alfonso Pepe, indimenticato maestro pasticciere santegidiese, vero orgoglio del settore, prematuramente scomparso.

Numerosissimi gli industriali e imprenditori insigniti del premio, veri sostenitori dell'evento.La festa del pomodoro, per l'importanza della tematica ha incassato i patrocini morali di Comune di Angri, Regione Campania, Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, Anicav, Scabec, Combeca, Enac, Confindustria Salerno, Camera di Commercio, Confesercenti provinciale Salerno.















Si lavora già per l’edizione del 2022

Un’iniziativa utile per Angri a riconquistare un ruolo di grande attrattore turistico-culturale dell’intero agro nocerino sarnese e in prospettiva futura di un rilancio in ambito regionale. Dalla Pro Loco Angri fanno sapere che spente le luci si sta cominciando a lavorare già all’edizione del 2022.

Rosa Doberdò.