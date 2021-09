Angri. Oltre la metà dei banchi del mercato rionale svuotati

Gli ambulanti dichiarano emergenza sociale sulla questione dei pagamenti ex Tosap/Cosap, ad Angri ci saranno oltre la metà delle aree inutilizzate. La categoria dei venditori ambulanti rappresenta al momento un quesito nascosto tra le pieghe economiche che la pandemia di Covid-19 ha scatenato, negli ultimi mesi sono stati tanti gli appelli territoriali e nazionale del Comitato Nazionale Ambulanti nella richiesta di iniziative economiche in supporto alla pressione fiscale. Le tasse di merito sono infatti rimaste pressoché le stesse, nonostante la situazione di estrema crisi della categoria e le attività economiche paralizzate per diversi mesi nello scorso anno e mezzo. Si parla ormai di povertà assoluta per tantissimi membri della categoria ambulante, che ora non potranno più contare nemmeno nella loro postazione al mercato rionale. E’ il caso del Comune di Angri, dove la città amministrata dal Sindaco Cosimo Ferraioli vedrà nei prossimi giorni un mercato svuotato. “E’ un’emergenza sociale di dimensioni bibliche, in quanto molti mercatali non in regola con i pagamenti ex TOSAP/COSAP, non si vedranno rinnovata la concessione del posteggio. Un esempio lampante è il mercato di Angri che ad oggi avrà il 60% dei banchi in meno. Non ci sono solo i soliti problemi a rateizzare, problemi con rate scadute e non pagate causa covid-19, ma anche gli interessi e le esose sanzioni sui ritardi che peggiorano una situazione già insostenibile economicamente. Il disagio delle famiglie specialmente in un momento così delicato era già tanto.” Spiega la difficile situazione Arcangelo Franzese, coordinatore territoriale del Comitato Nazionale Ambulanti, che indica anche come strada da perseguire del supporto economico e logistico degli ambulanti nel nuovo mondo post covid-19:”Tutti i Comitati Territoriali del CNA stanno lavorando con fertile e sollecita attività alla soluzione di questa catastrofe preannunciata. Abbiamo la disponibilità del Governo a varare provvedimenti che riescano a produrre risultati utili al fine di evitare un ulteriore disagio ad una categoria da sempre bistrattata e sottostimata. Fra i tanti problemi cavalcanti ci corre l’obbligo di annoverare anche quello delle delocalizzazioni che, in molte città stanno prendendo forma approfittando delle normative anti covid-19.”

Agro24Spot