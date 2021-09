Pompei.Consiglio comunale in presenza ma solo per 25

Il consiglio comunale ritorna in presenza a Pompei ma solo per 25 persone munite di green pass. Anche il covid 19 contribuisce ad offuscare la trasparenza del funzionamento dalla Casa Comunale di Pompei dal momento che il segretario comunale di nuova nomina (seponsabile della trasparenza) non ha mai attivato le procedure che assicurano la partecipazione democratica alle commissioni consiliari né di ciò se ne sono risentite le forze politiche di maggioranza e opposizione in consiglio comunale (significa che per entrambe va bene così). A parte le interrogazioni e i debiti fuori bilancio, che non mancano mai, la seduta di consiglio di domani (29 settembre) prevede un duro scontro sugli straordinari che sarebbero stati pagati per una cifra che si aggira intorno ai 50 mila euro e che ,secondo la minoranza, non sarebbero dovuti. Quello della regolarità del servizio di nettezza urbana è un nervo scoperto dell’amministrazione comunale che Domenico dei Casola e i suoi vanno spesso a solleticare per il semplice motivo che si tratta di un comparto dei servizi molto vicino a Lo Sapio che ha un consigliere comunale (Scala) della sua lista di riferimento (e parente) ed un secondo consigliere (Veglia) interni ad struttura che mantiene (per sua stessa natura) rapporti economici continuativi col comune di Pompei. Altra questione riguarda l’Hub che nella previsione della conferenza dei servizi se presenta una chiara strategia per quanto riguarda la minoranza, che critica il progetto nella sua essenza, è contraria agli espropri e fa capire che sarebbe disponibile ad un progetto che tornare alla sua concessione originaria. Vale a dire l’incrocio di due strade ferrate di due società ferroviarie che servono territori limitrofi, sul versante opposto Lo Sapio e compagni non hanno ancora formulato un progetto a riguardo ma si sono esclusivamente limitati a dire che sarebbe un peccato perdere 30 milioni di spesa pubblica sul territorio sito sul versante occidentale di Pompei limitrofo al Parco Archeologico

