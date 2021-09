Nocera Inferiore. Aperte le adesioni fino al 5 ottobre per il bonus Caregiver

Ci sarà tempo fino al prossimo martedì per presentare la richiesta del bonus esclusivo per le persone che svolgono assistenza ai cittadini non autosufficienti.

Il Comune di Nocera Inferiore, quale Comune capofila nell’ ambito delle prestazione di competenza dell’ ufficio di Piano territoriale S01-1, ha avviato le procedure per il riconoscimento del Bonus Caregivers a seguito del DGR n. 124 del 23.03.21, ad oggetto gli interventi per il riconoscimento ed il sostegno del ruolo di cura familiare (caregiver) nell’ ambito della rete di assistenza alla persona .

Il bonus è rivolto ai caregivers, familiari di persone riconosciute invalide al 100% o titolari di indennità di accompagnamento. L’ importo del bonus una tantum è di 250 euro .

I caregivers interessati e residenti nei comuni di Nocera Inferiore , Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte che assistono disabili, residenti e non residenti nei comuni suddetti, devono presentare apposita istanza, disponibile sul sito istituzionale dell’ Ente entro 05.10.2021.

I caregivers già beneficiari di misure attivate dall’ ambito S01-1 risultano già inseriti negli elenchi per accedere al beneficio economico.