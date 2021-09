Scafati. SP 287: continuano i lavori in via Salice

Scafati. La Provincia di Salerno prosegue i lavori urgenti di messa in sicurezza del corpo stradale della SP 287 in Via Salice

La Provincia di Salerno prosegue i lavori urgenti di messa in sicurezza del corpo stradale della SP 287 in Via Salice, ricadenti nel comune di Scafati, a confine con il comune di Angri.

Le parole del presidente Strianese

“I lavori – dichiara il Presidente Michele Strianese – riguardano il tratto della SP 287 di Scafati, via Salice – innesto SS 18 – confine centro abitato di Angri. Ogni cantiere aperto ci permette di migliorare la sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche di promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità.”