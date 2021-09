VIDEO – Pagani. Bilancio in attesa del parere del Ministero

Pagani. Bilancio in attesa del parere del Ministero

Un sì o un no: si attende una risposta entro fine mese che dovrebbe arrivare dal Ministero in merito al bilancio approvato dall’amministrazione De Prisco. Proprio il primo cittadino al nostro microfono non nasconde grandi speranze e confida nell’esito positivo per i via libera al bilancio. Un parere necessario per cominciare a lavorare con maggiore concretezza, infatti il via libera del ministero significherebbe nuove assunzioni e l’uscita da rigidi vincoli che hanno caratterizzato i primi dieci mesi di gestione dell’amministrazione De Prisco.

Il servizio è di Tiziana Zurro