VIDEO – S.Egidio. La viabilità dell’agro riparte dalla corsia nord

S.Egidio del Monte Albino. La viabilità dell’agro riparte dalla corsia nord

Posata la prima pietra per la costruzione della rampa autostradale in uscita della corsia Nord dell’autostrada tre in località Pagliarone tra Angri e Sant’Egidio del Monte Albino.

Altri interventi di viabilità

Presente anche il delegato regionale, il consigliere Luca Cascone che ha anche preannunciato la possibilità di risolvere la situazione delle bretelle dette M2 e M3 tra Angri, Sant’Antonio Abate e Scafati importante nodo di connessione con la Strada Statale 268 ancora parzialmente inibite alla viabilità ordinaria. Presente anche il presidente della Provincia Michele Strianese che ha messo in evidenza il lungo piano d’interventi per la messa in sicurezza delle strade dell’agro.

Il servizio è di Maria Paola Iovino