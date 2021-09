Di Casola chiede un procedimento disciplinare a carico del dirigente Marino

Era prevedibile che il reiterarsi di scontri verbali sulle procedure seguite (o omesse) nei lavori pubblici avrebbero portato ad estreme conseguenze tra l’esponente di opposizione Domenico Di Casola e il dirigente UTC Gianfranco Marino. Alla fine è scattata la scintilla con la conseguenza della richiesta formale di avvio di un procedimento disciplinare nei confronti de4l dirigente del sesto settore del Comune di Pompei, a capo dei lavori pubblici, a causa di una presunta prova che Di Casola avrebbe acquisito durante il consiglio comunale di oggi (29 settembre), a seguito dell’ennesimo confronto (Marino era assente ed ha dialogato con Di Casola il segretario generale Vittorio Martino). E’ stato chiarito, carte alla mano, che l’autorizzazione da parte della Soprintendenza dei Beni Ambientali sulla variante ai lavori a via Lepanto è stata rilasciata nella giornata di oggi. Al contrario Marino avrebbe assicurato (sempre secondo il Di Casola) di avere agli atti da tempo il summenzionato documento. Parliamo della pratica burocratica che avrebbe dovuto essere a monte della variante sui lavori pubblici in corso a via Plinio a Pompei e che è diventata famosa dal momento che in una seduta in consiglio comunale è venuta fuori la pratica “delle vie brevi” nell’impartire disposizioni al direttore dei lavori del cantiere operativo a via Lepanto. L’anno di amministrazione della gestione Lo Sapio che è trascorso è stato caratterizzato da un dibattito politico incentrato principalmente sul controllo del corretto funzionamento dell’ufficio tecnico che ha reso protagonista del dirigente del sesto settore (lavori pubblici) architetto Gianfranco Marino mentre il collega del quinto settore dell’Ufficio tecnico del Comune di Pompei (ingegnere Gianluca Fimiani) ha tenuto (per quanto possibile) la stessa strategia del suo predecessore (Nunziata) nell’evitare confronti e rilasciare dichiarazioni a giornalisti ed utenza. A riguardo bisogna notare che l’eccessivo tecnicismo burocratico della materia in contenzioso ha reso comprensibile il dibattito politico esclusivamente agli addetti ai lavori (lo ha detto anche Lo Sapio) D’altro canto l’Amministrazione ha denunciato l’eccessivo carico di lavoro amministrativo creato ad arte dalla minoranza con la presentazione ad ogni seduta di consiglio comunale numerosi quesiti in occasione. Fatto è che solo dal rispetto delle procedure si può dedurre la legalità di comportamenti amministrativi nei conferimenti (ed esecuzioni) di appalti di servizi.

Agro24Spot