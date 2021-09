Nocera Inferiore. Domenica 3 Ottobre parte la passeggiata ecologica

L’ Amministrazione comunale in collaborazione con Leonia, circolo Legambiente Valle del Sarno ha aderito, anche per questo anno, alla campagna nazionale “Puliamo il mondo” promossa da Legambiente.

Domenica 3 Ottobre 2021, i volontari di diverse associazioni sostenitrici (Campania eco festival, Carbon Negative, Controcorrente, Impatto EcoSostenibile, Zero Waste Campania, Legambiente circolo Leonia e Ridiamo vita al castello), insieme al sindaco Manlio Torquato e all’ assessora all’ Ecologia e all’Ambiente, Nicoletta Fasanino, si sono dati appuntamento alle ore 9.30 presso Largo Sant’ Antonio . Si proseguirà poi, salendo verso la collina di Sant’ Andrea e sul percorso della collina del parco Fienga.

Ai partecipanti saranno forniti guanti e buste. E’ comunque consigliato portare con se materiale di scorta oltre ad un vestiario comodo e una bottiglia d’acqua.

La cittadinanza nel rispetto delle normative anticontagio è invitata a partecipare all’ iniziativa.

L’ assessora Nicoletta Fasanino ha aggiunto: ”Iniziative come questa sono un’occasione per tutte le persone che si adoperano per avere un ambiente sano, per riunirsi e dare un segnale forte e chiaro: ciascuno deve fare la propria parte a partire dal piccolo gesto di non gettare o raccogliere piccoli rifiuti anche se non ci appartengono. L ‘ Amministrazione è impegnata su più fronti per la tutela dell’ambiente, non tralasciando di aderire a queste iniziative in primis promosse da Legambiente a livello nazionale e supportate dalle tante associazioni territoriali che in queste ore stanno comunicando la propria partecipazione a sostegno”.

