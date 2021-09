Pompei. L’Arcivescovo Domenico battaglia presiederà la Supplica del 3 ottobre

Domenica 3 ottobre, l’Arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, guiderà i fedeli nella recita della preghiera nata dal cuore del Fondatore del Santuario e della città mariana.

Pompei si prepara a vivere la Supplica alla Madonna del Rosario, in programma domenica 3 ottobre. Migliaia i fedeli attesi per questo giorno solenne. In preparazione al grande evento, oltre alle celebrazioni, in Basilica, si susseguiranno numerosi momenti di preghiera, di riflessione e di comunione. Da venerdì 24 settembre, infatti, ogni giorno alle 18, si recita il Rosario e la Novena di Impetrazione, che terminerà sabato 2 ottobre. Venerdì 1° ottobre, antivigilia della Supplica, come da tradizione, alle 18, ci sarà la Discesa del Quadro, la recita del santo Rosario e la benedizione delle corone.

A guidare il momento di preghiera sarà l’Arcivescovo di Pompei, Mons. Tommaso Caputo, che, alle 19, presiederà la Celebrazione Eucaristica. Il giorno successivo, sabato 2 ottobre, vigilia della Supplica, alle 20 inizierà la veglia mariana, in attesa del grande evento. Il momento di preghiera si concluderà alle 24 con la Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo di Pompei, Tommaso Caputo.

Domenica 3 ottobre, sarà l’Arcivescovo metropolita di Napoli, Domenico Battaglia, a presiedere la santa Messa e la recita della Supplica, la preghiera di Bartolo composta

nel 1883. Il rito solenne sarà celebrato sul Sagrato della Basilica mariana a partire dalle 12 in punto, dalla recita della Supplica.

Nato a Satriano, provincia e arcidiocesi di Catanzaro, nel 1963, l’Arcivescovo Battaglia è stato ordinato sacerdote nel 1988. Durante la sua attività pastorale all’interno dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, si è interessato ai più deboli e agli emarginati. Il 24 giugno 2016 è stato eletto alla sede vescovile di Cerreto Sannita- Telese-Sant’Agata de’ Goti da Papa Francesco. Ha ricevuto la consacrazione episcopale il 3 settembre 2016. Il 12 dicembre 2020, Papa Francesco lo ha nominato Arcivescovo Metropolita di Napoli. Ha preso possesso dell’Arcidiocesi il 2 febbraio 2021.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme sanitarie vigenti: si ricorda ai fedeli di osservare il distanziamento e di indossare la mascherina.