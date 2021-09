Pro Loco: “Angri Città d’Arte” incontra il gusto con “Percorsi di Vino”

Due giorni di degustazioni con la Fondazione Italiana Sommelier-Bibenda e il presidente Campania Veronica Iannone. Oggi il seminario per bambini "Facciamo la storia del vino" e domani assaggi per adulti "Percorsi di Vino. La Dormiente".

Proseguono gli appuntamenti di Angri Città d’Arte, la rassegna che da giugno ha portato una ventata di allegria e spensieratezza, con eventi di arte e cultura che hanno allietato le calde serate estive non solo degli angresi, ma di tante persone giunte da paesi limitrofi per godersi gli spettacoli.

Da stasera due giorni con “Percorsi di Vino”: il 29 settembre Seminario per bambini e il 30 Degustazione per adulti. Eventi organizzati della fondazione italiana sommelier con la presidente della Campania Veronica Iannone master sommelier angrese.

Il primo seminario dedicato ai bimbi

L’evento in programma per questa sera è il “Seminario per bambini. Facciamo la storia del Vino”.

È previsto un unico turno dalle 17,30 alle 19,00 presso la Sala ex Casa del Combattente.

Un approccio “semiserio” al mondo del vino.

Durante un divertente seminario con un docente della Fondazione sommelier e la Presidente regionale Veronica Iannone, i bambini impareranno attraverso l’uso dei sensi e il gioco, tante cose sul vino, da dove nasce a come si produce, dalla vigna al vino.

Il laboratorio sarà un’occasione di crescita e apprendimento, attivando i 5 sensi. Un’alternativa per i bambini, in un’ottica di semplicità ed interazione, attraverso un percorso sulla sensibilizzazione di tematiche della tutela dell’ambiente, dell’agricoltura biologica e dell’educazione alimentare.

In aula i bambini troveranno: acqua, succo di frutta, un libretto sul vino con adesivi colorati e sentori olfattivi. Accesso riservato ai soli bambini dai 5 ai 10 anni che saranno accompagnati da un genitore. Posti limitati in base alle normative anti-Covid.

In scena i vini del Taburno

Domani 30 settembre è invece in calendario la degustazione per gli adulti.

“Percorso di Vino: La Dormiente”. Degustazione a turno unico dalle 19,30 alle ore 21,30 presso Sala ex Casa del Combattente.

La Fondazione italiana sommelier ha voluto aderire al cartellone della Pro Loco mettendo a disposizione le proprie competenze.

Una degustazione a banchi scuola, darà la possibilità di conoscere meglio una realtà a noi vicina, quale il territorio beneventano. Spesso ci apprestiamo, a bere, sulle nostre tavole vini di questa vasta zona campana, dove clima, aria incontaminata, tecniche di allevamento, stile di vita fanno la differenza.

A nord ovest di Benevento, osservando il profilo montuoso, sembra di scorgere la sagoma di una donna dai lunghi capelli fluenti, distesa e addormentata. Questa fantastica figura, conosciuta come La Dormiente del Sannio, corrisponde al tratto olografico del Massiccio del Taburno, che si estende delle pendici del Monte San Menna fino al fiume Calore, toccando il territorio di Torrecuso.

Nella contrada Centore troviamo l’azienda La Dormiente, della famiglia Ariano Agnese, che da oltre un secolo coltiva le uve tipiche del territorio sannita, Aglianico, Falanghina, Coda di Volpe. Nel corso degli ultimi anni tante sono state le modifiche apportate in azienda, dall’adozione del regime biologico alle tecniche più moderne in vigna e cantina, per esprimere al meglio il potenziale qualitativo dei vitigni.

Fondazione Italiana Sommelier

In compagnia della Presidente Veronica Iannone, di un docente di Fondazione Italiana Sommelier e di Guerino Cocchiaro, proprietario di questa emergente realtà campana, si potrà immergersi in un percorso esperenziale tutto da assaporare.

Le etichette in degustazione: Taburno Falanghina del Sannio 2019

Sannio Taburno Coda Di Volpe 2019

Falanghina Agnese s.a.

Aglianico 2019

Aglianico Giovanni s.a

Gli appuntamenti

Appuntamenti: il 29 settembre Seminario per bambini dalle ore 17,30 alle 19,30; il 30 settembre Degustazione per adulti dalle 19,30 alle 21,30. La location per entrambi gli eventi è la Sala ex Casa del Combattente.

Ingresso libero e gratuito con posti limitati in base alle normative anti-Covid.

Rosa Doberò