Scafati. Sos aule, ipotesi doppi turni al Caccioppoli e Pacinotti

Anno scolastico nuovo, problemi vecchi. E’ corsa contro il tempo a Scafati per evitare i doppi turni ai ragazzi che ritornano in presenza. La carenza di aule in città tocca gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, a partire dal liceo Caccioppoli, che ha visto la chiusura della succursale di via Sant’Antonio Abate. Dopo anni in cui gli studenti hanno condiviso l’avvio dell’anno scolastico con la fine della lavorazione dei pomodori, essendo la struttura adiacente ad un complesso conserviero, l’Ente Provincia di Salerno ha deciso di non continuare ad usufruire dell’immobile. Una decisione che comporta un risparmio di circa 80mila euro annui, ma che lascia centinaia di studenti sprovvisti di aule, ad anno in corso. Ha incontrato il Presidente della Provincia Michele Strianese, il sindaco Cristoforo Salvati. “Ci ha ribadito che la sede di via Sant’Antonio Abate non potrà essere utilizzata, rendendosi disponibile a reperire, nel più breve tempo possibile, una struttura alternativa di proprietà della Provincia, per consentire il trasferimento delle aule in esubero del liceo scientifico – spiega – Nel frattempo, come Amministrazione, abbiamo proposto di utilizzare i locali messi a disposizione da don Carmine Pagano, parroco della Chiesa Vergine del Suffragio di Marra, all’interno del complesso parrocchiale. Si tratterebbe di una soluzione transitoria che ci consentirebbe di evitare doppi turni e altri disagi per gli studenti. La Provincia si è detta favorevole a tale ipotesi, rendendosi disponibile ad effettuare, nei prossimi giorni, un sopralluogo nei locali del complesso parrocchiale per verificare la fattibilità della proposta”. Carenza di aule anche all’Iti Pacinotti, qui però la situazione è diversa dal liceo. “Devo sistemare 69 classi in 42 aule, per circa 1.600 alunni, l’istituto è destinatario di 5 milioni di euro, a breve ci sarà la gara per i lavori – spiega la Ds Adriana Miro – Nel frattempo la Provincia farà lavori di adeguamento al vecchio padiglione, così da riuscire a superare provvisoriamente i disagi”. La dirigente con i suoi colleghi sta lavorando per evitare i doppi turni. “Ho previsto un orario compattato dalle 7:50 alle 15:30 con rotazione delle classi”. Si terrà stamattina un incontro tra il sindaco Cristoforo Salvati e una delegazione di mamme della scuola per l’infanzia di San Pietro, da un paio d’anni costrette a condividere spazi didattici del plesso di via Lo Porto. Incontro voluto dalla consigliera Ida Brancaccio. Chiede che venga al più presto attivato il servizio mensa Michele Grimaldi. “Tra l’altro, aspetto non secondario, l’Amministrazione ha deciso dii confermare un’unica tariffa per tutti i fruitori del servizio refezione scolastica, senza prevedere forma alcuna di agevolazione per le fasce più deboli o per i nuclei con più bambini”. La mensa però non partirà prime di novembre. “Faremo il possibile per tutto ottobre – conferma l’assessore Arpaia – stiamo definendo i criteri prima di partire con il nuovo bando”.

Adriano Falanga