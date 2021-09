Siano,arrestati due pregiudicati per resistenza a pubblico ufficiale

Arrestati dopo fuga; È accaduto nelle scorse ore a Siano nel centro di raccolta rifiuti di via Zambrano.

Una pattuglia della polizia locale agli ordini del Comandante Salvatore Dionisio nel corso del controllo del territorio è intervenuta per identificare due soggetti pregiudicati che stavano scaricando abusivamente ogni tipo di rifiuto dopo aver minacciato gli operatori del centro.

Alla vista della pattuglia i due soggetti noti alle forze dell’ordine brandendo un piccone hanno iniziato a colpire o veicoli minacciando di morte i due agenti intervenuti.

Poi per guadagnare la fuga hanno speronato l’auto della polizia locale danneggiandola.

Immediatamente sono stati raggiunti ed arrestati su disposizione del pm Donatella Diana dai Carabinieri di Siano e Mercato San Severino.

Agro24Spot