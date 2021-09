VIDEO – Angri. Sosta a pagamento. D’Auria: precisazioni e proposte

Angri. Sosta a pagamento. D’Auria: precisazioni e proposte

Domenico D’Auria chiarisce la sua posizione sulla questione della sosta a pagamento. D’Auria ha fatto precise affermazioni sul voto all’esternalizzazione del servizio parcheggi e spiega che il motivo della sua approvazione solamente volta a una riqualificazione del centro urbano.

I termini della concessione

Per D’Auria la concessione doveva partire insieme alla riqualificazione dell’ex scuola di Corso Italia e non prima, d’introdurre a carattere temporaneo o permanente la sosta frazionata e, aggiunge, che l’amministrazione comunale ora deve necessariamente recepire le indicazioni contenute nel decreto infrastrutture dando la possibilità ai portatori di handicap di potere servirsi gratuitamente degli stalli non riservati.

Il servizio è di Maria Paola Iovino