Angri. Ancora Consiglio Comunale in remoto: è polemica

Rendiconto della gestione dell’esercizio 2020. In aula per l’approvazione. Il consiglio comunale si ritrova nuovamente alle ore 17:00 in prima convocazione e in seconda convocazione domani 1° ottobre alle ore 18:00, sempre in modalità video conferenza sulla piattaforma telematica “Cisco Webex meetings”. L’importante seduta ha come unico punto all’ordine del giorno il rendiconto della gestione dell’esercizio 2020. Proprio a proposito delle sedute telematiche il presidente dell’assise Massimo Sorrentino assicura che quello odierno sarà l’ultimo consiglio comunale in modalità remoto.



















Un anno in remoto

A un hanno esatto dall’insediamento del consiglio comunale, infatti, la città consuma ancora il consiglio comunale telematico che ai tanti sembra più una sorta di “Bagaglino” intervallato da interruzioni, glicht e assenze improvvise di segnale. La comunità, sempre più attenta alla vita amministrativa, non ha ancora avuto modo di vedere tra gli scranni della Casa del Cittadino, in presenza, i consiglieri comunali eletti lo scorso anno e ancora costretti tra le mura delle loro case, gli uffici o altri luoghi di fortuna deputati a set per il consiglio in remoto. Il consiglio comunale di Angri è uno dei pochi parlamentini cittadini che non ha ancora consumato almeno una seduta dal vivo. Tra addetti ai lavori e cittadini il fatto di restare ancora “dal morto” per paura del COVID è un ossimoro poiché in occasioni di eventi pubblici proprio gli stessi attori si comportano in maniera diametralmente opposta.

Luciano Verdoliva