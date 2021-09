Scafati. Battaglia sulle poltrone, un bando frena Coppola

Passa attraverso un bando pubblico la nomina del presidente del costituendo cda del consorzio Comunità Sensibile. Una decisione presa in extremis, quando i quattro comuni soci erano pronti per la sottoscrizione dell’atto notarile. Sullo sfondo una delibera consiliare che impegna il Sindaco, in materia di nomine e incarichi, a tenere conto dell’apposito regolamento votato dall’Assise nel maggio 2020. In realtà la nomina dei componenti del cda spetta all’assemblea dei soci, che decide su proposta degli stessi. Vale a dire che Cristoforo Salvati, in questa sede, non effettuerà nomine ma indicherà il candidato scelto dal Comune di Scafati. Il regolamento però lo impegna ad emanare bando pubblico, che vista l’urgenza, durerà appena sette giorni. La decisione è stata presa dal Presidente del Consiglio Comunale Mario Santocchio e, manco fosse stato profetico, nelle ultime ore è arrivata la segnalazione al Prefetto di Salerno Francesco Russo a firma di Michele Grimaldi e Michele Russo. “IL Regolamento prevede che all’inizio di ogni anno il Sindaco provveda a comunicare al Consiglio Comunale l’elenco delle nomine da effettuarsi entro l’anno – scrivono i due consiglieri di minoranza – lo stesso prevede che per ogni nomina venga pubblicato un avviso per 15 giorni”. Giorni ridotti a sette nei casi di urgenza, come lo è la costituzione del Consorzio. “Invitiamo il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale ad inserire tra gli argomenti del giorno del prossimo Consiglio Comunale quanto prescritto dal regolamento” il monito. Gli stessi consiglieri sono anche gli autori di una precedente missiva inviata al Prefetto, nella quale viene posta la vicenda consiliare che vide l’approvazione di Statuto e Convenzione del consorzio, con il diniego di discutere gli emendamenti presentati dall’opposizione. A Palazzo Mayer è arrivata la richiesta di chiarimenti da parte della Prefettura. Nato per superare l’attuale Piano di Zona S1 per la gestione dei servizi socio assistenziali, il Consorzio ancora deve essere formalmente avviato ed è già finito più volte tra le polemiche. “Il Comune non conosce la somma esatta dei crediti da esigere per i debiti del disciolto ambito S1 né le azioni che esso stesso sta mettendo in atto per recuperare quei crediti” ricorda Grimaldi, che sul tema ha presentato una nuova interrogazione, alla quale risponderà la neo segretaria Paola Pucci, delegata a seguire in prima persona il contenzioso. “Le politiche sociali, che riguardano innanzitutto le fasce più deboli, dovrebbero essere gestite all’insegna di una seria programmazione e della trasparenza. Ed invece l’amministrazione Salvati, per sciatteria, incompetenza e malafede, sta riuscendo nell’esatto contrario – polemizza ancora Grimaldi – Provano a mettere toppe su toppe, si arrampicano sugli specchi, ma è chiaro che siamo dinanzi ad un disastro amministrazione sulla pelle della città”.

Adriano Falanga