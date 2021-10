Angri. Area pedonale centro storico, sollecito di “Progettiamo”

Durante la seduta di consiglio comunale di ieri pomeriggio i consiglieri comunali di minoranza del gruppo “Progettiamo per Angri”: Roberta D’Antonio, Vincenzo Ferrara e Domenico D’Auria hanno sollecitato il segretario comunale Pasquale Marrazzo e il Presidente del Consiglio Comunale Massimo Sorrentino ad accelerare le procedure di pubblicazione delle delibere di consiglio comunale e di procedere quanto prima a dare esecutività alla delibera votata all’unanimità sulla mozione di realizzazione area pedonale nel centro storico cittadino. Sono trascorse due settimane dal voto del 14 settembre quando i consiglieri comunali all’unanimità hanno votato favorevolmente alla istituzione dell’isola pedonale del centro storico cittadino.













Amministrazione “tentenna”

“Non è concepibile che in un momento di profonda crisi socio – economica e di fronte a una vergognosa commistione tra traffico veicolare e avventori di circa 20 locali di somministrazione alimenti presenti nel nostro centro storico sì continui a decidere di non decidere” affermano i consiglieri di opposizione “Progettiamo per Angri”, che hanno voluto fermamente discutere di questa proposta in consiglio comunale.

“Davanti al voto favorevole dell’intero civico concesso non è più tempo di soprassedere. Abbiamo preso atto delle procedure in corso per l’acquisto dei varchi elettronici necessari al controllo delle strade oggetto di pedonalizzazione ma dare un atto d’indirizzo ai dirigenti responsabili dell’attuazione del provvedimento e cosa da fare nel più breve tempo possibile perché consapevoli che da quel momento ci sarà tanto da lavorare per il raggiungimento di questo obiettivo, un obiettivo che siamo convinti porterà del bene ai residenti ai commercianti e a tutta la città” concludono i tre consiglieri comunali.

Luciano Verdoliva