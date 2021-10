Angri. Da lunedi si pattina con “Athena Pattinaggio Artistico”

Angri. Da lunedì si pattina con “Athena Pattinaggio Artistico”

Pattini oleati e da lunedì 4 ottobre prossimo agoniste e allievi tornano felicemente in pista con la neonata associazione polisportiva dilettantistica “Athena Pattinaggio Artistico“. Un gruppo con grandi velleità che già promette un grosso potenziale di crescita artistico e atletico.

Pronti…Via

Si parte dalla Palestra Fusco in Via Adriana con ritrovato ottimismo e un nuovo slancio per il pattinaggio angrese. Sarà un anno fondamentale per atlete e istruttrici che servirà da trampolino per le pattinatrici alla preparazione di nuovi importanti appuntamenti agonistici in giro per la penisola proprio come la loro “consorella” Evoluzione Danza che in pochi anni ha già raggiunto importanti risultati atletici e artistici nel campo della danza in tutte le sue specialità.