Pompei. Progetti urbanistici tra equivoci e chiarimenti

Un comunicato delle associazioni “no sottopassi” ha commentato il provvedimento di approvazione del progetto Eav, pubblicato Il 27 settembre all’Albo Pretorio del Comune di Pompei, facendo notare che gli espropri, da quanto è dato leggere, si sarebbero ridotti a 153 dai 273 annunciati a febbraio. Allo stesso modo dai piani parcellari grafici allegati risulterebbe ridimensionata l’area d’intervento del progetto che, nella pubblicazione sull’albo, non soggetti istituzionali (regione, Comune di Pompei ed Eav tanto per intenderci). Il fatto è che il teatrino della politica frequentemente mette in scena rappresentazioni che celano la visione degli ingranaggi segreti della politica. Così capita che un amministratore locale si trova a difendere scelte che non conosce a fondo perché non solo non ha avuto un ruolo a riguardo ma probabilmente non è stato neanche consultato. Esemplare appare a proposito il dibattito nell’ultimo consiglio comunale di Pompei sul progetto Hub che ha visto il confronto in assise tra una minoranza, che della sua critica ne aveva fatto, in campagna elettorale, un cavallo di battaglia e una maggioranza che appare ancora in una fase di approfondimento del problema a due mesi dalla data della conferenza di servizi decisiva per l’approvazione definitiva di un progetto già passato nella precedente tornata amministrativa. Per dirla alla romana: “O ci sono o ci fanno ”. Sembrerebbe di fatto che da qualche mese (praticamente da quando Lo Sapio ha consultato gli imprenditori dell’area Scavi interessati agli espropri) si sta lavorando sul progetto tecnico da 2 anni agli atti del Comune di Pompei che di ’Hub ha solo il nome ma riconfigura l’area esterna (lungo via Plinio) al Parco Archeologico di Pompei col doppio scopo di far defluire su una dorsale interna parte del traffico di via Plinio e creare nello stesso tempo una passeggiata archeologica per i turisti. In una successiva sarebbe rivelato il nome del “supertecnico” che (grazie anche al compenso di 28 mila euro) dovrebbe “estrarre il coniglio dal cilindro”. Vale a dire sarebbe artefice della proposta definitiva, presentata come un prendere o lasciare ai pompeiani (spettatori del teatrino di cui dianzi) presentata come una magia (a giochi praticamente chiusi) al confronto decisivo con la minoranza.

