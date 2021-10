Scafati. Le parole dell’assessore Arpaia sulle questioni mensa e aule per le materne

Esiste un bisogno forte da parte dell’amministrazione del Comune di Scafati di ragionare di possibili redistribuzioni dei bimbi che frequentano le materne dei circoli didattici presenti in città. Una volontà espressa dall’assessore all’Istruzione Roberto Alessandro Arpaia dopo l’incontro dello scorso mercoledì con i rappresentanti dei genitori delle scuole della città. I gruppi hanno potuto manifestare il proprio disagio rispetto la carenza di aule che si fa sempre più forte all’interno di alcuni plessi presenti sul territorio, dovuto ad un aumento delle iscrizioni negli ultimi anni nonostante il fenomeno tutto italiano del calo delle natalità, numeri di piccoli studenti maggiori che si concentrano soprattutto in centro città.

“C’è bisogno di tenere i numeri delle scuole materne in condizionali ottimali per tutti, provando anche a meglio capire come sfruttare tutti i circoli didattici presenti sul territorio. Quasi tutte le scuole sono in difficoltà, penso al IV Circolo o al III Circolo che ha dovuto spostare alcune aule dalla sede in piazzetta Genova alla scuola di Via Martiri D’Ungheria. Il problema è scoppiato con la pandemia del Covid-19, che ha imposto alle strutture nuove necessità con cambiamenti che è costato spazio fondamentale.” Sono le parole dell’assessore al ramo Roberto Alessandro Arpaia, che è comunque positivo rispetto ad una risoluzione della problematica:” Proveremo quanto mai a risolvere, provando a trovare spazio in spazi pubblici o all’interno delle stesse scuole, con una futura riorganizzazione generale che investirà tutte le scuole materne sul territorio.”. Un’altra questione che investe anche le scuole materne riguarda il servizio mensa comunale, sul quale l’amministrazione non ha ancora prodotto una strategia nonostante l’inizio delle lezioni. “Ci stiamo attivando per produrre quanto prima il nuovo bando, consultati anche con i dirigenti scolastici della zona. La novità ma anche la difficoltà riguarda l’oggetto del bando, dato che parte dei presidi ha fortemente richiesto un servizio che utilizzi monouso, mentre i bandi da sempre sono per lo scodellamento, impegnando quindi l’amministrazione nella scrittura di un nuovo bando che possa far contenti tutti.” Specifica sul tema l’assessore Arpaia.