Scafati. Servizi sociali, il giallo dei 4 milioni mai incassati

“Il Comune non conosce la somma esatta dei crediti da esigere per i debiti del disciolto ambito S1 né le azioni che esso stesso sta mettendo in atto per recuperare quei crediti, è incredibile”. Cosi Michele Grimaldi, dopo aver depositato una seconda interrogazione per chiedere lo stato di fatto del contenzioso in essere tra il Comune di Scafati e gli 11 ex soci del disciolto Piano di Zona. Palazzo Mayer, fino al 31 dicembre 2016, era capofila dell’ambito sociale costituito da 12 comuni dell’agro nocerino sarnese, successivamente spacchettato in 3 sub ambiti, e a breve superato dal consorzio Comunità Sensibile. Gli strascichi economico finanziari derivati dallo scioglimento del pregresso ambito ha generato però un debito di oltre 4 milioni di euro, che hanno contribuito all’adozione del piano di riequilibrio nel luglio 2017. Tale debito, di cui Scafati è direttamente responsabile per circa 300 mila euro, si è accumulato per fatture e servizi socio assistenziali non pagati, a causa delle quote dovute al Fondo Unico di Ambito non versate dagli 11 comuni soci. Scafati, responsabile legalmente nella sua qualità di capofila, ha avviato procedure contro i comuni morosi, a cui sono seguiti decreti ingiuntivi impugnati però dai debitori. A distanza di 5 anni non è ancora chiaro a quanto ammonti il credito maturato, e lo stato del contenzioso. Una circostanza probabilmente conseguente al passaggio di incarichi dallo scioglimento ad oggi. E’ per questo motivo che il Sindaco Cristoforo Salvati, nel riorganizzare la macchina comunale il 15 settembre, ha voluto a capo dell’ufficio contenzioso e pdz la segretaria Paola Pucci, supportata dall’ex ragioniere capo Francesco Martellaro, richiamato in servizio grazie ad una convenzione. Tre degli 11 comuni inadempienti sono debitori anche per il mancato versamento delle quote per la locazione del centro per l’impiego in via Terze. Il paradosso è che gli stessi tre comuni, quale Angri, Corbara e Sant’Egidio Monte Albino, sono gli attuali soci con i quali Scafati sta costituendo il Consorzio Comunità Sensibile. “Alla luce della nuova Azienda “Comunità sensibile”, vogliamo sapere se il sindaco non ritenga opportuno di chiedere agli altri Enti aderenti di saldare preventivamente la propria eventuale situazione debitoria, derivante sia dal disciolto Ambito S1 sia dalla vicenda inerente i fitti arretrati del Centro per l’Impiego di via Terze”. E’ quanto chiede Grimaldi al primo cittadino, oltre a insistere sullo stato di fatto del contenzioso e suo ammontare economico.

Adriano Falanga