Angri. Equipaggio del 118 salva la vita a un 40enne in arresto cardiaco. La notizia suscita clamore perché a bordo del mezzo di soccorso, come da tempo non via era il medico













Angri. Equipaggio 118 salva vita a 40enne in arresto cardiaco

Equipaggio del 118 salva la vita a un 40enne in arresto cardiaco ad Angri. La notizia, pubblicata a mezzo social, proprio dal soccorritore, suscita clamore perché a bordo del mezzo di soccorso, come da tempo non via era il medico. Un’ambulanza tipo B, si dice in gergo. Il fatto. Allertati i soccorritori arrivano sul posto dove trovano un quarantenne, non cosciente, privo di respiro. Da una prima e veloce valutazione i due uomini dell’equipaggio del 118 “Castello”, postazione SAUT di Angri, accertano che poteva trattarsi di arresto cardiorespiratorio. E proprio l’infermiere ad attuare la rianimazione cardiopolmonare mentre l’autista provvede all’applicazione delle placche avviando la procedura di analisi del defibrillatore. Nel frattempo viene contattata la centrale operativa per il supporto di un’ambulanza medicalizzata mentre i due soccorritori continuano, per molti minuti, le manovre salvavita che saranno fondamentali per tenere in vita il quarantenne.

Guarda anche VIDEO – Agro Nocerino: Servizio 118 al collasso l’appello di Villani

Una battaglia vinta e i dubbi di Virginia Villani

Una battaglia vinta per l’equipaggio di un’ambulanza non medicalizzata apprezzata anche dai medici soccorritori che hanno voluto ringraziare i due uomini dell’equipaggio. Un problema già sollevato qualche settimana fa dalla deputata Virginia Villani che ha denunciato la preoccupante situazione delle ambulanze senza medico a bordo per carenza di personale che da tempo di registra nell’agro.

“In un territorio che conta oltre 100 mila utenti, a causa dell’assenza del personale medico sulle ambulanze si rischia di avere un solo mezzo disponibile, insufficiente per dare risposte emergenziali in queste città. Dobbiamo cambiare rotta, è inaccettabile: stiamo mettendo a rischio la salute delle persone”: così la Deputata del MoVimento 5 Stelle Virginia Villani, qualche settimana fa, intervenne sulla cronica carenza di personale medico nel 118 che ora rischia vedersi dimezzati i mezzi disponibili sul territorio per l’emergenza.

ReCro