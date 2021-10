Pompei. Biblioteca archeologica chiusa se ne attende la riapertura

Un afoto inedita, pubblicata dal professore Osanna, della domus della biblioteca mai aperta al pubblico, ha suscitato in qualche studioso l’esigenza di accellerare i tempi di riapertura della biblioteca di testi antichi e preziosi di cui è stato dotato negli ultimi due secoli il Parco Archeologico di Pompei. Ci riferiamo ad una struttura culturale fondamentale importanza che fu chiusa nel 2012 per decretazione degli ispettori dell’Asl che all’epoca ravvisarono la violazione di norme igieniche e sulla sicurezza del lavoro. Nella biblioteca erano conservati testi rari, alcuni dei quali furono all’epoca trovati danneggiati dall’umidità penetrata nelle strutture prefabbricate in amianto che la contenevano. Secondo gli ispettori Asl, i locali (sotterranei) della biblioteca detenevano circa ventimila testi di grande valore, come gli scritti di Plinio il Giovane, in condizioni giudicate non a norma e per questo motivo essi furono spostati trasferiti presso i locali più sicuri dell’Auditorium. Da quel sito sono stati di nuovo spostati presso una palazzina in corso di restauro che dovrebbe ospitare uffici amministrativi (e la biblioteca) del Parco Archeologico in san Paolino. Sta di fatto che a tutt’oggi un servizio culturale fondamentale offerto dal Parco Archeologico di Pompei non è ancora attivo con la conseguenza di lasciare delusi tanti studenti di archeologia che non sono in grado di reperire notizie importanti per completare la tesi di laurea mentre permane la preoccupazione degli addetti ai lavori per la salvaguardia di tutti i testi più rari e pregiati sull’antica civiltà romana. Alla fine il degrado al Parco Archeologico di Pompei non ha riguardato solo il complesso monumentale ma anche testimonianze scritte che siamo chiamati a tutelare con pari attenzione.

Agro24Spot