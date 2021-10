Scafati. Il caso: hanno il green pass ma senza vaccino

Vaccinati, ma solo sulla carta. O meglio, solo per il Green Pass. Potrebbe allungarsi la lista dei soggetti iscritti in piattaforma regionale Soresa come vaccinati, senza però che fosse mai stato loro inoculato il siero anti Covid19. Attualmente sono 16 i primi identificati dai carabinieri della Tenenza di Scafati e dai colleghi di Nocera Inferiore. Equamente divisi tra l’Hub vaccinale del Polo Covid dell’ospedale Scarlato e quello dell’Umberto I° di Nocera Inferiore.















Non ancora resa nota l’identità

Non è nota la loro identità, certo è che gli 8 registrati a Scafati risultano essere tutti del napoletano. In queste ore i controlli dei Carabinieri si incrociano con le verifiche portate avanti dall’ASL di Salerno. Si cerca di capire se il sistema sia stato già collaudato altre volte, oppure tutto è circoscritto alle 16 persone già identificate. La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore ha aperto un fascicolo, e non è escluso che l’indagine passi ai carabinieri del Nas per quanto di loro competenza. Non è chiaro chi sia il “corvo” che, in possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma della Regione Campania che coordina e gestisce l’andamento della campagna vaccinale, abbia registrato i non vaccinati per fornire loro un Green Pass, nella prospettiva dell’obbligo del 15 ottobre, che permette l’accesso ai luoghi di lavoro solo a chi è in possesso della certificazione.

Il furbo escamatoge per i “senza vaccino”

Un escamatoge che permette agli scettici di aver via libera senza essersi sottoposti a vaccinazione, evitando anche la trafila, economicamente svantaggiosa, di effettuare tamponi con cadenza periodica. Ad accorgersi della discordanza sono stati i sanitari dell’hub scafatese martedi sera, quando a fine giornata, come da prassi, sono stati incrociati i dati da loro registrati su cartaceo con quelli digitalizzati in piattaforma.

Indignazione

La verifica, tra lo stupore della coordinatrice del centro, dottoressa Stefania Parlato, ha restituito otto soggetti mai passati per la struttura, regolarmente iscritti però in piattaforma. Non ha esitato la dirigente, e poco dopo era presso la tenenza di via Oberdan per presentare un esposto in autotutela di quanto accaduto. I controlli sono stati immediati, e poco dopo da identiche verifiche sono risultati altri 8 soggetti anche all’hub di Nocera Inferiore. Rischiano di finire in guai seri i sedici beneficiari del Green pass fittizio, qualora fosse accertata la loro piena consapevolezza di quanto accaduto, nel momento in cui risulterà scaricato il documento sanitario. Bisognerà capire anche l’anonimo operatore con quali credenziali abbia avuto accesso alla Soresa, e in quante e quali occasioni lo abbia fatto. Non sarà difficile, considerati i rigidi protocolli legati agli accessi e alle registrazioni.

Adriano Falanga