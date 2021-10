VIDEO – Angri. Recupero dei tributi: verso l’esternalizzazione

Angri. Recupero dei tributi: verso l’esternalizzazione

Il servizio di riscossione dei tributi potrebbe essere presto esternalizzato. Il sindaco di Angri Cosimo Ferraioli spiega ai nostri microfoni i motivi per i quali l’amministrazione da lui guidata formulerà questa proposta, precisando le criticità in materia e anche che la proposta non riguarderà però tutti i tributi.



















La valutazione delle performance dei dirigenti comunali

In agenda, come sottolineato anche in consiglio comunale dal sindaco Ferraioli, ci sarebbe anche la necessità di valutare il recupero dei residui il recupero dei residui attivi. Il lavoro di riaccertamento dei residui pregressi sarebbe legato anche agli obiettivi dell’amministrazione incidendo anche sulla complessiva valutazione delle performance dei dirigenti comunali, una priorità assoluta rispetto ad altri obiettivi.

Il servizio è di Maria Paola Iovino