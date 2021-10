Asl Salerno. Parte la campagna di screening oncologici gratuiti

Il tour, che attraverserà l’intera provincia, è articolato in sedici tappe, la prima della quali sarà Salerno

Martedì 5 ottobre prende il via MI VOGLIO BENE 2021, la campagna di screening oncologici gratuiti dell’Asl Salerno. Medici in piazza e controlli gratuiti per la prevenzione dei tumori: Pap-test, Mammografia, Melanoma, Colon-Retto.

Il tour, che attraverserà l’intera provincia, è articolato in sedici tappe, la prima della quali sarà Salerno, appunto, il giorno 5, in Piazza della Concordia, dove dalle 9.00 alle 18.00 sosterà il truck dell’Asl con i suoi operatori, dove sarà possibile prenotarsi e ricevere informazioni.

Per fissare un appuntamento di Screening Oncologico gratuito della Mammella (donne dai 50 ai 69 anni) e della Cervice Uterina (donne dai 25 ai 64 anni), è possibile anche registrarsi on line al seguente link: https://screening.aslsalerno.it/ per essere contattati dagli operatori.