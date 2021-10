Nocera Inferiore. Presentato il percorso su Pums e Put che chiede la partecipazione della città

Partono i processi del Piano Urbano Mobilità Sostenibile e del Piano Urbano del Traffico del Comune di Nocera Inferiore, l’obiettivo è costruire una città sostenibile attraverso una nuova mobilità. Presentato ieri mattina al Teatro Diana il percorso iniziale della costruzione condivisa con la cittadinanza da parte dell’amministrazione. Presenti l’assessore del comune di Nocera alla Pianificazione Territoriale Mario Prisco e i membri della ditta esecutrice TPS pro s.r.l. Ing. Guido Francesco Marino e l’arch. Maddalena Rossi , che insieme hanno illustrato gli obiettivi e il programma del piano di costruzione del PUTs e del PUT al pubblico presente. Inizierà quindi ora il primo periodo di ascolto, che sarà poi seguita da tavoli di lavoro specifici, con l’obiettivo di riuscire ad entrare nel tessuto urbanistico della città con una profonda analisi della situazione della viabilità e di possibili soluzioni sostenibili che vedono al centro la comunità nocerina. “Iniziano da qui la Redazione del PUMs e del PUT che con la ditta esecutrice TPS pro vuole dare un ruolo fondamentale al coinvolgimento dei cittadini e delle imprese sul territorio. Abbiamo invitato tante associazioni, replicheremo momenti del genere per continuare a motivare e incentivare la partecipazione sempre più. Abbiamo bisogno di soddisfare i bisogni di mobilità di tutti, in una chiave sostenibile e aumentando la qualità della vita.” Sono le parole dell’assessore alla Pianificazione Territoriale Mario Prisco, che introduce l’incontro per poi dare subito parola ai tecnici che hanno spiegato i prossimi step dei progetti. Il primo ad intervenire è l’ing. Marino:” Luoghi e discussioni come queste sono strumenti importanti per congiungere temi fondamentali come la mobilità e la sostenibilità. Affronteremo nel nostro percorso quattro temi fondamentali a cui insieme alla cittadinanza dovremmo costruire risposte: l’efficacia ed efficienza del sistema di mobilità, sostenibilità energetica e ambientale, sicurezza mobilità stradale e sostenibilità socio economica.”. Inoltre dal prossimo 6 Ottobre all’interno della sezione dedicata all’interno del sito del comune di Scafati sarà presente una mappa della città in cui sarà possibile segnalare possibili problematiche o proposte. “Chiediamo uno sforzo alla comunità a costruire un piano condiviso che sia di maggiore funzionalità. Il nostro percorso consisterà in una fase di ascolto che sarà poi di introduzione ad un momento collaborativo con tavoli di lavoro tematici per costruire le direzioni di intervento, dopodiché si procederà alla costruzione di focus group attraverso incontri con stakeholders, alla fine la presentazione pubblica dei risultati. Che speriamo siano veramente di tutta la cittadinanza.” È infine parte dell’intervento dell’Arch. Maddalena Rossi.

Agro24Spot