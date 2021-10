Angri. Nessun allagamento alla scuola “Galvani”

Angri. L’ufficio tecnico comunale rassicura che non c’è “nessun allagamento” all’interno del Plesso “Galvani” di via Dante Alighieri

L’ufficio tecnico comunale rassicura che non c’è “nessun allagamento” all’interno del Plesso “Galvani” di via Dante Alighieri. L’acqua depositata sul pavimento sarebbe conseguenza di una precedente infiltrazione dovuta alla rottura di un boiler al piano superiore della scuola proprio nei pressi dove si è registrata la perdita già individuata dai tecnici comunali.

Un guasto fortuito

“Un guasto del tutto fortuito” ci tengono precisare i tecnici comunali, che si sarebbe amplificato perché avvenuto nel week end quindi non è stato possibile intervenire per minimizzare e procedere alla riparazione che sarà effettuata nel giro di poche ore. Nel frattempo gli alunni interessati dovrebbero partecipare ad alcune lezioni a distanza in attesa del ripristino funzionale della zona interessata dal guasto.