Le auto elettriche migliorano il carattere di chi le guida

Con le auto elettriche si viaggia più rilassati. A stabilirlo un’indagine condotta da Kia che ha tenuto conto dei feedback di acquirenti di una Bev della Casa sudcoreana.

L’esperienza quotidiana di utilizzo di un’auto elettrica genera nuove abitudini tra i conducenti. In particolare sono stati riscontrati nuovi atteggiamenti anche nei confronti di uno stile di guida e di innovazioni – come le App per pianificare i viaggi – che possono riguardare (e migliorare) anche il rapporto con le automobili benzina o diesel.

L’analisi ha scoperto che il guidatore di un’auto elettrica pianifica prima il viaggio per l’esigenza di trovare le colonnine di ricarica sul percorso; in particolare gli utenti di Bev cercano supermercati, centri commerciali, aree ricreative o ristoranti che dispongono di colonnine pubbliche per poter fare il ‘pieno’ di energia mentre fanno la spesa o trascorrono del tempo libero.

Chi è al volante di un modello elettrico guida poi più rilassato. La scorrevolezza e la silenziosità sulla strada, i bassi consumi di energia e lo spirito ecosostenibile creano un’atmosfera nell’auto che induce a guidare con meno fretta ed aggressività. La stessa valutazione può essere fatta per l‘uso più fluido dell’acceleratore e per il minore utilizzo del freno. I guidatori ‘elettrici’ si abituano in fretta a lasciare che l’auto prenda gradualmente velocità.

Lo stesso vale per i rallentamenti: il sistema di recupero dell’energia delle auto elettriche garantisce un’efficace decelerazione quando si toglie il piede dall’acceleratore. Chi guida un’auto elettrica impara anche ad utilizzare i sistemi di regolazione della dinamica di marcia. Al volante di una Bev ci si dimentica del problema cambio: accelerazione e spinta sono assolutamente lineari, senza variazioni o strappi, e questo permette di concentrarsi su strada e traffico.

Azzerato anche lo stress da rumore: molti conducenti di auto elettriche hanno dichiarato che amano viaggiare con i finestrini abbassati, per sentire come l’auto scivola sull’asfalto con il solo suono dell’aria e delle gomme.

La ricerca di Kia ha evidenziato, però, un problema: molti conducenti di auto elettriche temono che pedoni o ciclisti possano non averli notati. Tutto risolvibile utilizzando modelli dotati di dispositivi di ‘avviso sonoro’ (denominati Avas), di recente diventati obbligatori.