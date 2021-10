Pompei. Al celebre archeologo giapponese Masanori Aoyagi il premio Maiuri

(Pompei) Sarà assegnato, con una cerimonia ufficiale a Palazzo De Fusco, al celebre studioso di archeologia giapponese Masanori Aoyagi già cittadino onorario della città Comune di Pompei il premio “Maiuri” che gli sarà consegnato l’8 ottobre nell’ambito della ricorrenza della festa dellla città. Il riconoscimento gli arriva per i meriti che ha conquistato sul campo nell’applicazione coordinata delle moderne tecnologie di ricerca negli scavi archeologici operati in Pompei ed a Somma Vesuviana. Anche a causa della cittadinanza onoraria, conseguita nel 2019, Masanori Aoyagi si è integrato a pieno titolo nel ceto culturale nazionale italiano a cui ha prestato notevoli contributi ricevendone adeguati riconoscimenti pubblici per aver operato in forma magistrale nel complesso archeologico di Somma Vesuviana (la c.d. “Villa di Augusto”) e al saggio stratigrafico nella Casa della Nave Europa (1974), nel Parco Archeologico di Pompei. Il professore Masanori Aoyagi é cavaliere della Repubblica Italiana dal 2002 e quest’anno a coronamento di un percorso professionale di alto profilo in archeologia messo in campo nell’area vesuviana riceverà il premio Maiuri per l’anno 2021 dopo che è stato attribuito a Mario Torelli e M’hamed Hassine Fantar vincitori delle precedenti edizioni. L’archeologo giapponese attualmente è professore onorario dell’Università di Tokyo e membro della Japan Academy.

Agro24Spot