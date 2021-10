Scafati. Martedì alle ore 9 il sit-in degli attivisti del FANN davanti Palazzo Mayer

Un momento di aggregazione sotto al Comune per ricordare alle istituzioni il ruolo fondamentale dell’attività di anticamorra sociale all’interno dei beni confiscati sul territorio, che implica doveri di cui la politica non sembra farsi carico. E’ questa la denuncia degli attivisti e delle attiviste del Fondo Agricolo Nicola Nappo, che hanno organizzato intorno le ore 9.00 di domani mattina un sit-in fuori le mura di Palazzo Mayer per sottolineare all’amministrazione del Sindaco di Scafati Cristoforo Salvati e alla cittadinanza lo stallo burocratico che sin dalla concessione nel 2018 continua senza soluzioni. Due problemi gravissimi sono sul tavolo, e riguardano la mancata sanatoria delle casette pre esistenti all’interno del fondo agricolo, un atto dovuto alla consegna del bene ma che fu mancato dagli uffici comunali, che mai si sono presi la responsabilità di rimediare a tale errore. Ad aggravare l’incapacità da parte degli attivisti di riutilizzare le strutture per creare dei punti di aggregazione o di ristoro sovviene anche la problematica relativa alle diverse microdiscariche formatosi negli ultimi 10 anni se non di più all’interno dei 12 ettari, le quali sono state negli ultimi mesi anche oggetto di sequestro da parte delle forze dell’ordine competenti, ma in trentasei mesi Comune di Scafati e Acse spa non hanno mai provveduto al ritiro e allo smaltimento di immondizia che ormai è un tutt’uno con la natura. Per questo l’iniziativa di costruire un momento di protesta quanto mai pubblico e dichiarato, perché anche nelle parole degli attivisti, la situazione è al limite dell’assurdo ed esistono responsabilità da sottolineare:” Da circa 3 anni il Fondo Agricolo Nicola Nappo con il lavoro e il sudore dei suoi centinaia di attivisti prova a costruire un esempio virtuoso di lotta alla criminalità organizzata attraverso il valore di un’attività agricola sostenibile e partecipata, ma che si dà anche l’obiettivo di essere un centro di vita per la cittadinanza attraverso tante iniziative laterali svolte come la festa di fine estate. E’ inammissibile che l’amministrazione del Comune di Scafati dopo tutto questo tempo non abbia da un lato concluso un atto burocratico semplice se ci fosse la volontà, e dall’altro abbia attivato di urgenza la sua società partecipata per la rimozione di rifiuti estremamente dannosi per la vita del bene confiscato alla camorra più grande della Provincia di Salerno. Vogliamo ora risposte chiare, concrete, davanti a tutta la città, perché per quante volte abbiamo provato ad interloquire, abbiamo ricevuto solo promesse mai mantenute.” Sono le parole di Nunzio Grimaldi, attivista del Fondo Agricolo Nicola Nappo.

Agro24Spot