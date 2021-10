Scafati. Password rubate per stamparsi i green pass

Avrebbe utilizzato credenziali di un operatore non più in servizio all’hub vaccinale del Polo Covid Scarlato di Scafati, l’ignoto che nei giorni scorsi ha registrato in piattaforma regionale Soresa, soggetti mai vaccinati al fine di procurare loro un regolare Green Pass. Lo conferma il direttore sanitario del Dea di I° livello Scafati-Pagani-Nocera, dottor Maurizio D’Ambrosio. “Nel momento in cui sono state effettuate le registrazioni in piattaforma, l’operatore titolare delle password non era in servizio, e ha negato di aver mai vaccinato quelle persone”. Avrebbe quindi agito da remoto l’anonimo che, in circostanze ancora da chiarire, avrebbe carpito le credenziali dell’operatore per le false attestazioni di avvenuta vaccinazione. C’è però un nodo da sciogliere tra i tanti, ad esempio quella della regolarità del nome del medico vaccinatore presente sulla certificazione digitale. Nel momento in cui, per ipotesi, il medico risultasse effettivamente in servizio in quel giorno, si potrebbe anche delineare la presenza di un gancio in sede vaccinale. Certo è che quei soggetti, al momento 18, tutti identificati dai carabinieri della tenenza di Scafati e del reparto territoriale di Nocera Inferiore, sono risultati essere completi sconosciuti agli operatori dei centri di Scafati e dell’Umberto I° di Nocera. L’Asl ha avviato verifiche in tutti i centri vaccinali della provincia, per capire se il sistema sia stato applicato anche nelle strutture fuori dall’Agro nocerino sarnese. La Procura della Repubblica di Nocera Inferiore attende nei prossimi giorni la documentazione completa, per decidere se iscrivere soggetti sul registro degli indagati. “Abbiamo chiesto agli operatori di cambiare le password ogni giorno – aggiunge D’Ambrosio, che ricostruisce la dinamica di quanto accaduto giorni fa – fino a pochi mesi fa la procedura di registrazione era più rigida, perché i soggetti dovevano essere registrati in piattaforma e convocati a seconda della categoria di appartenenza. Successivamente, per incrementare le vaccinazioni, le disposizioni sono andate nella direzione di poter vaccinare direttamente in loco, anche chi non era iscritto in piattaforma, senza convocazione”. E’ questa flessibilità che avrebbe creato le condizioni per registrare in piattaforma vaccinazioni di fatto mai avvenute. “Ma i nostri centri hanno seguito le procedure incrociando i dati come sempre, e quando si sono accorti delle discordanze hanno presentato esposto ai carabinieri, sia il dottor Aprea per Nocera che la dottoressa Parlato per Scafati”. “Al momento – chiarisce il manager – le vaccinazioni proseguono regolarmente”. Un particolare su tutti viene ritenuto importante, la provenienza dei 18 pseudo vaccinati. Nessuno di loro è residente nel territorio di competenza dell’Asl Salerno, tutti arrivano dal napoletano. Contattati, si sono detti estranei alla vicenda, nonostante la registrazione sia avvenuta grazie al possesso dei loro dati anagrafici.

Adriano Falanga

Agro24Spot