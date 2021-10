VIDEO – Pagani. Le opposizioni bocciano il sindaco De Prisco

Dopo un anno di amministrazione De Prisco a Pagani l’opposizione consiliare produce i primi giudizi fortemente negativi, ma si scopre anche spaccata. Si è tenuta ieri mattina all’interno dell’Auditorium Sant’Alfonso Maria De Liguori la conferenza stampa indetta dai gruppi di opposizione degli ex candidati sindaci Vincenza Fezza e Aldo Cascone, che hanno spiegato in diversi interventi le criticità del primo anno di amministrazione del Sindaco di Pagani Lello De Prisco. Con la presenza quindi dei due citati ex candidati sindaci e dei consiglieri Vincenzo D’Amato, Vincenzo Violante, Alessandro De Martino e Fabio Petrelli, sono stati toccati tanti punti considerati critici dall’opposizione, dalle società partecipate al tema della trasparenza.













Le parole dei consiglieri comunali

“La città è abbandonata a se stessa, Pagani vive nel degrado delle strade, non si è gestita bene la fase pandemica e consecutivamente neanche questa nuova fase dell’emergenza, la costituzione della SAM è solo una copia dell’Aspa che è costata diverse decine di migliaia di euro solo per rinnovare il vestiario e i loghi.” Sono le parole del consigliere comunale democratico Aldo Cascone, che punta il dito sul pessimo approccio dell’amministrazione De Prisco:” In quanto minoranza di opposizione vogliamo impattare in questa città ma dall’altra parte non c’è possibilità di dialogo, anche nelle stesse commissioni, fulcro del lavoro consiliare, si presentano temi tecnici o di per sé quasi completi, dove le nostre parole valgono poco e nulla.”.















Dello stesso avviso anche il consigliere di Fratelli D’Italia Vincenzo D’Amato, che nelle sue parole denuncia fortemente:” Abbiamo fatto richiesta diverse volte di accesso agli atti, ma tantissimo materiale non ci è mai pervenuto. Così come le nostre interrogazioni arrivano in consiglio dopo diversi mesi dalla richiesta, menomale che nello stallo dell’amministrazione non si diventa mai anacronistici.” È la battuta, prima di sottolineare come:” La Sam come detto dallo stesso sindaco è un’operazione scaramanzia, che significa solo sperpero di denaro pubblico in un comune in dissesto finanziario. Esistono inoltre a bilancio circa 316 mila euro destinati a privati per lo spazzamento delle strade, solo che le unità lavorative impiegate vengono poi utilizzate nella raccolta, con gli evidenti risultati in tutta la città.”.













Le assenze

Assenti i consiglieri comunali Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa, che spiegano attraverso una nota stampa i motivi di tale scelta facendo trasparire una spaccatura netta tra le componenti di minoranza:” La politica non può ridursi a guerra tra bande. Solo questo sembra l’intento di affrettare una conferenza stampa. Non partecipiamo a conferenze con partiti che hanno ufficialmente, con un manifesto pubblico, sostenuto al ballottaggio il candidato – oggi sindaco – De prisco e che, non avendo ottenuto quello che chiedevano, oggi hanno virato altrove. Continueremo a fare un’opposizione seria, con l’obiettivo di vigilare sull’operato della maggioranza e proporre progetti e interventi finalizzati all’interesse collettivo.”

Il servizio è di Alfonso Romano