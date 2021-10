Il Presidente Strianese: “Trionfo centrosinistra di De Luca. Centrodestra non pervenuto”

“Il centro sinistra a trazione deluchiana incassa, al primo turno, due vittorie importantissime nelle due città più popolose della Campania, ovvero a Napoli e a Salerno, dove il centro destra risulta praticamente non pervenuto.

In Provincia di Salerno il PD ed il centrosinistra vincono o vanno al ballotaggio praticamente ovunque.

Niente ballottaggio per il centro destra né a Battipaglia né ad Eboli, dove invece c’ è il centrosinistra con ANTONIO VISCONTI e ANTONIO CUOMO.

Sono ancora piu’ importanti le vittorie in alcuni comuni che prima erano a maggioranza centrodestra, come quella di MARCO RIZZO (Castellabate), ANTONIO BRISCIONE (Contursi Terme), PAOLO VUILLIEMIER (Ravello).

Insomma una vittoria della classe dirigente del centrosinistra, premiata chiaramente dagli elettori per quanto si sta facendo nei Comuni, in Provincia e in Regione Campania, con la guida forte ed autorevole del Presidente VINCENZO DE LUCA.