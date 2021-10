Sant’Egidio Del Monte Albino. Vittoria convincente di La Mura, ma è Strianese la candidata più votata

A Sant’Egidio del Monte Albino vince e convince la lista del candidato Sindaco Antonio La Mura, già primo cittadino nell’ultimo anno dopo le dimissioni di Nunzio Carpentieri. La Lista a suo supporto ha superato la soglia dei tremila voti arrivando a 3330 voti, rappresentando 59,97% delle preferenze, superando il suo diretto avversario Roberto Marrazzo della lista “Coraggio Sant’Egidio”, che si attesta sul 40,03% con 2000 voti. Una vittoria completa per La Mura, che nei tre seggi raggiunge percentuali maggioritarie rispetto all’avversario, anche se nel centro città il gap è minimo rispetto una vittoria schiacciante nei due seggi periferici. Il primo consigliere eletto con 720 voti è Francesco De Angelis, segue Gianluigi Marrazzo con 715 voti, completa la squadra di maggioranza Giulia Attianese con 690 voti, Cordiano Francesca con 419 voti, Persico Mariano con 383 voti, De Rosa Giovanna con 356 voti e Pietro Grimaldi con 330 preferenze. La candidata con più voti di tutti è stata però Anna Pia Strianese con 801 voti, che insieme all’ex candidato sindaco Roberto Marrazzo e Mario Cascone (478 voti) e Francesco Marrazzo (501 voti) formerà la squadra di opposizione.

Festa grande fuori al comitato elettorale in Via Santissimi Martiri con fuochi d’artificio e una folla a celebrare la vittoria di Antonio La Mura, finalmente sindaco eletto: “ringrazio tutta la mia squadra elettorale, i candidati e la cittadinanza che ha voluto dare fiducia ad un progetto iniziato già cinque anni fa con Nunzio Carpentieri. È una vittoria fatta di umiltà e semplicità, di valori che abbiamo sempre voluto esprimere durante questa campagna elettorale, nonostante alcune difficoltà siamo pronti a portare Sant’Egidio del Monte Albino.” Dispiacere e rammarico per lo sconfitto candidato Roberto Marrazzo, comunque soddisfatto del risultato finale è pronto ad una forte opposizione: “La sconfitta fa ovviamente male ma dobbiamo ripartire dal dato che quattro cittadine su dieci ci hanno votato, presenteremo la squadra di opposizione di esperienza al consiglio comunale, pronta a discutere di diversi temi sul tavolo sui quali abbiamo fatto tanto dibattito durante questa campagna elettorale. Ringrazio tutti i candidati non eletti e le tante persone che hanno appoggiato questo progetto ripartendo da domani più motivati che mai.”