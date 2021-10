Scafati. Stazione Circum allagata, Russo: “Progetti impantanati”

Piove e la stazione si allaga, e non è la prima volta, inevitabile l’interruzione della tratta ferroviaria, partenze soppresse e inevitabili ritardi. Il maltempo che ha interessato la Campania nelle prime ore del giorno, ha creando forti problemi ai pendolari dei treni della Circumvesuviana. L’Ente Autonomo Volturno ha annunciato: “causa allagamento della stazione di Scafati, al momento la circolazione sulla tratta Pompei santuario – Poggiomarino è interrotta. I treni in programma da Poggiomarino partono da Pompei”. Treni di “punta” soppressi alle 6.49 da Scafati verso Poggiomarino e quello delle 8.04 sulla tratta inversa. Cancellati anche i convogli delle 7.47 in partenza da Napoli verso Poggiomarino e quello delle 9.16 diretto da Poggiomarino a Napoli. Soppressione anche per i treni delle 8 che da Napoli era diretto a Sorrento e quello programmato alle 10 da Sorrento verso il capoluogo campano.

Le considerazioni del consigliere comunale Michele Russo

“Una delle poche certezze della vita scafatese. Nel frattempo gli studi sul Grande Progetto Sarno e tutto il resto sono impantanati da anni. Opere che non partono o procedono a rilento. La stessa rete fognaria di Scafati è oggetto di varianti strane e non tecnicamente comprensibili. L’eliminazione delle vasche senza giustificazione ed alternativa tecnica è pressappochismo per non dire altro” dice il consigliere di “Insieme per Scafati” Michele Russo a proposito degli allagamenti, ormai sempre più frequenti, che interessano pure la stazione di Via Martiri D’Ungheria.

Aldo Severino