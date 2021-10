VIDEO – Nocera Superiore. Il nuovo innovativo punto Madison

Aperto il quinto punto di ristoro del gruppo “Madison”, che nel nuovo “Madison- Pizza e risto’” continua ad affermare la propria realtà stabile e innovativa nel quadro imprenditoriale della ristorazione. A Nocera Superiore, in via Nazionale 438, è stato inaugurato attraverso una degustazione con musica la bellissima nuova struttura del gruppo Madison dei maestri pizzaioli Claudio Paduano e Vincenzo Rea, dal design ispirato da grandi designer che operano a Dubai e New York curato dallo studio “2MDesign” dell’Arch. Massimo Imbriaco. Accanto alla storica tradizione pizzaiola della Famiglia Paduano il ristorante offre anche un’accuratissima selezione di carni promossa dalla collaborazione con Luciano Bifulco, con punte d’innovazione anche nella cucina attraverso lo chef Alessandro Califano, che con il menù “11 Vibrazioni” produce un profondo studio e analisi innovativa delle tradizioni gastronomiche del territorio restando ancorati all’eccellenza. Tutto ciò per riferirsi a un pubblico che ricerca una ristorazione verso il gourmet ma sempre pronto a ospitare un pubblico variegato e fortemente legato alla tradizione partenopea. Infatti sin dall’ingresso si ha subito la sensazione di entra in un luogo di profondo significato e classe, grazie al design altamente innovativo ma comunque facilmente riconoscibile, con uno staff giovane pronto a essere di alta professionalità senza però perdere un senso di comodità nei confronti del cliente.

Una trafila di successi

Dopo lo storico primo ristorante aperto da Claudio Paduano a via Isaia Gabola a Nocera Inferiore, luogo da cui Claudio è riuscito ad arrivare alle vette più alte del mondo pizza italiano e internazionale, altri ristoranti “Madison” sono stati aperti assieme a Vincenzo Rea nelle città di Sant’Egidio del Monte Albino, Cava de’ Tirreni e Avellino. Con l’apertura del ristorante a Nocera Superiore saranno circa 30 i nuovi lavoratori impiegati a pieno regime, a pranzo e a cena. Numeri che vanno ad aggiungersi a quelli già attivi negli altri ristoranti sparsi nell’Agro nocerino sarnese e nel capoluogo irpino. Un gruppo che permette a circa 150 persone tra staff, pizzaioli, chef e personale di sala, di restare nel proprio territorio, di viverlo e di crescere assieme a esso e alla propria azienda. “Siamo orgogliosi di riaprire in città il nostro quinto ristorante dopo la parentesi in via Croce Malloni. Siamo da anni a lavoro su questo progetto e a causa del Covid-19 abbiamo dovuto sempre rimandare l’apertura. Finalmente possiamo partire con questa nuova avventura” hanno affermato all’unisono Claudio Paduano e Vincenzo Rea.

Il servizio è di Alfonso Romano