Gragnano. Nello D’Auria è il neo primo cittadino

Nello D’Auria è il neo primo cittadino della città della pasta. Al primo turno ha prevalso sul sindaco uscente Paolo Cimmino registrando il 58% dei voti. Fuori dal consiglio comunale resta la terza candidata con lista ambientalista Maria Pia Di Maio.

I numeri del voto

Nella maggioranza il più votato è stato Catello Scotognella, primo in assoluto per preferenze con 977 voti. Entra in consiglio comunale anche il fratello del sindaco di Castellammare, Michele Cimmino, commerciante, nella lista “Oltre” con 311 voti. Sui banchi dell’opposizione quindi resta il sindaco uscente Paolo Cimmino e la sua coalizione.