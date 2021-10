“Mi voglio bene”, screening oncologici gratuiti a Pagani

Medici in piazza e controlli gratuiti per la campagna “Mi voglio bene”. Il tour della prevenzione dell’Asl Salerno farà tappa a Pagani venerdì 8 ottobre dalle ore 9 alle ore 18 presso via Pittoni. Per i cittadini che vorranno sottoporsi agli screening gratuiti sarà possibile effettuare Pap test per le donne tra i 25 e i 64 anni, prenotare la mammografia per le donne dai 50 ai 69 anni, usufruire kit colon retto per uomini e donne dai 50 ai 74 anni, effettuare screening del melanoma per tutti.

«La prevenzione ci salva la vita, per questo ci auguriamo che l’adesione della cittadinanza paganese sia numerosa alla giornata di venerdì. Ottobre è il mese della prevenzione e gli screening gratuiti sono un’occasione per controllarsi e scongiurare malattie che potrebbero colpirci in maniera silente, senza controlli adeguanti per tempo» ha dichiarato Rita Greco, consigliera comunale del comune di Pagani delegata alla Sanità.