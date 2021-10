Nocera Inferiore: Mariateresa Franza presenta il suo libro

Debutta a Nocera Inferiore “Fino all’ultima fila – Francesco De Gregori raccontato dal suo pubblico” edito da L’ArgoLibro, di Mariateresa Franza con la prefazione di Guido Guglielminetti. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Nocera Inferiore, è per venerdì 8 ottobre, alle ore 19.00, nel cortile del Palazzo di Città nocerino.

Il libro è il risultato di un viaggio sulle orme del Principe, che l’autrice ha iniziato quando era adolescente. Mariateresa Franza ci dona pagine appassionanti e coinvolgenti, racconta se stessa, il suo rapporto con la musica e, in particolare, con De Gregori. Mostra spaccati inediti della sua storia. Un diario che la docente universitaria originaria di Nocera Inferiore apre ad altri fan, al pubblico di De Gregori. Ognuno, con scritti brevi o più lunghi, racconta l’incontro con il cantautore.

Un’opera nata in questo anno e mezzo di pandemia, germogliata da una domanda sui social network, sfociata in una produzione per nulla banale. Ad impreziosire il racconto di Franza e di tanti fan del Principe è Guido Guglielminetti. Il bassista, il capobanda di De Gregori come lo stesso cantautore l’ha ribattezzato, firma la prefazione del volume.

«Un libro molto interessante e piacevole – scrive Guglielminetti –, che mi aiuta a capire quanto l’opera di De Gregori sia stata e sia ancora importante per tutti noi e quanto lo sia la poesia, la musica, la canzone italiana. Quanto il nostro patrimonio immateriale sia da difendere e da conservare».

Durante la presentazione l’autrice dialogherà con i giornalisti Salvatore D’Angelo e Carlo Pecoraro. La serata sarà impreziosita dal trio “Canti Degregoriani” con la voce di Franza, al piano Lucio D’Amato, alla chitarra e voce Alfonso De Chiara. Appuntamento, dunque, a venerdì 8 ottobre alle ore 19.00 nel cortile di Palazzo di Città di Nocera Inferiore.

Note sull’autrice

Mariateresa Franza insegna lingua inglese presso l’Università degli studi di Salerno. Ha conseguito il titolo di dottore di ricerca presso l’ateneo salernitano nel 2006. Ha curato e tradotto racconti inediti e una monografia su letteratura e scienza. Si occupa in generale di letteratura, traduzione e aspetti culturali. Di recente il suo ambito di ricerca si focalizza sui rapporti tra musica e processi traduttivi. Da tempo cerca di unire le sue più grandi passioni: la musica, nel suo percorso di cantante, e la letteratura, sua inseparabile compagna di viaggio.