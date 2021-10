Pompei.La minoranza accusa Lo Sapio e i suoi  di collateralismo con Win Ecology

Riguardo ai rapporti personali di Carmine Lo Sapio (sindaco di Pompei) e parte della sua maggioranza politica con Win Ecology (società che ha l’appalto della nettezza urbana nel centro mariano) se ne è già parlato in campagna elettorale quando alcuni degli attuali amministratori furono accusati dagli antagonisti di concordanza nel proselitismo elettorale collegati a favori assicurati al servizio della raccolta di rifiuti. L’argomento è stato poi ripreso in diverse occasioni insieme all’ipotesi di un improbabile conflitto d’interessi, sinora sempre smentito dal dirigente preposto alla regolarità del voto nei consigli comunali nei quali si è dibattuto sui rapporti tra Comune di Pompei ed azienda appaltante della raccolta dei rifiuti. Recentemente nel corso del consiglio comunale del 29 settembre, è stata riaperta la polemica a riguardo manifestando, tra l’altro, la protesta per un servizio di spazzamento e raccolta rifiuti scadente e comunque non all’altezza del mandato assegnato e che (sempre secondo l’opposizione) sarebbe motivo di lagnanze da parte dei cittadini. Di fronte alla presentazione di un quadro del genere (in cui veniva anche riportata la notizia dell’assunzione di un altro parente del sindaco di Pompei nella Win Ecology) è scattata la reazione sdegnosa di Carmine Lo Sapio: “Non è vero che il servizio di nettezza urbana suscita lamentele – Ha reagito con piglio deciso il sindaco di Pompei – Io abito nel quartiere di via Aldo Moro e posso assicurare la grande tempestività e correttezza del prelievo dei rifiuti dopo il mercato settimanale”. Riguardo alla critica di favoritismo nell’assunzione di un nipote nella Win Ecology Lo Sapio non ha esitato a paragonare gli avversari politici ai peggiori aguzzini dei campi di concentramento nazisti. I consiglieri comunali di maggioranza (oltre a Lo sapio) indicati dal consigliere comunale Caccurri come possibili cointeressati alle sorti della Win Ecology sono Veglia Marino e Scala Raffaele. Le riserve nei loro confronti sono collegate alla constatazione che a fronte dei 57 dipendenti che risultavano nell’elenco del personale della Win Ecology s.r.l. al 16.03.2021 ne risultavano in servizio di cantiere altre 4 unità, assunte a tempo determinato, per un totale complessivo era di 61 unità. Successivamente al 09.09.2021 risultavano in servizio 58 unità a tempo indeterminato. Ora dato che secondo il contratto d’appalto del servizio RSU la “dotazione organica” presso il cantiere del Comune di Pompei non può essere superiore alle 56 unità risulterebbero eccedenti 2 unità lavorative. Ora Caccuri e Robetti hanno spiegato la tesi del conflitto di interessi con la dimostrazione che nei rispettivi inquadramenti i due consiglieri comunali di maggioranza (Veglia e Scala) risultano in sovrannumero rispetto alla dotazione prevista. Allo stesso tempo un tale Giovanni Matrone era passato dallo status di dipendente a tempo determinato a quello a tempo indeterminato. Alla fine di tutte queste considerazioni vale solo il “cui prodest” (a chi giova?). Nel consegue che nel seguire il filo del ragionamento che sostiene il conflitto d’interessi si è forse persa la sostanza concreta di una questione fondamentale che riguarda il costo del personale sostenuto dall’azienda. A riguardo va chiarito che relativamente all’organico operativo della ditta affidataria il Comune ha interesse esclusivamente a controllare la soglia minima della pianta organica per assicurare indirettamente la garanzia della portata della prestazione pattuita. In altre parole se l’azienda di nettezza urbana che ha un appalto col Comune di Pompei decide di assumere più persone di quante ne sono state convenute con la controparte é una decisione che incide esclusivamente sulla sua gestione interna e non comporta costi aggiuntivi per il Comune di Pompei. Detto questo bisogna chiarire che non esiste impresa di servizi che porti avanti il suo business col disinteresse riconosciuto esclusivamente a Babbo Natale. Ne consegue che se sulla base degli introiti pattuiti su base d’appalto essa ci rimette sulla base di una pianta organica più estesa bisognerebbe indagare sul trade -off complessivo tra costi e benefici. La questione diventa a questo punto più complicata perché bisognerebbe domandarsi, una volta che la Win Ecology ha subbito unaggravio di costi come potrebbe recuperare magari trarre vantaggio dal suo “sacrificio anticipato”. A questo punto si viaggia nel campo delle ipotesi e compete a chi ha il ruolo politico (o professionale) di controllore chiudere le linee di convergenza dei dei rapporti disegnati sulla base dei flussi finanziari.

