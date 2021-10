Pompei. Parco Archeologico rubato un chiusino di marmo nella Casa di Sirico

Il Parco Archeologico di Pompei ha annunziato in una nota stampa che Lunedì 4 ottobre è stata riscontrata la rimozione di un chiusino in marmo (di circa 20 cm di diametro) pertinente a una bocca di cisterna in un ambiente della Casa di Sirico a Pompei. Il Parco l’ha prontamente denunciato l’accaduto al presidio interno Carabinieri che hanno avviato le indagini.

Nella casa del Sirico, regolarmente aperta al pubblico, sono in corso interventi di manutenzione ordinaria a cura dei restauratori del Parco. Nello specifico il rivestimento marmoreo della bocca di cisterna era stato sottoposto ad un intervento di messa in sicurezza ed erano state messe in opera delle staffe metalliche al fine di garantire un appoggio migliore al chiusino stesso. La casa è frutto dell’aggregazione, avvenuta nel I secolo a.C., di due dimore, una con ingresso da via Stabiana, l’altra da vicolo del Lupanare. All’epoca dell’eruzione del 64 d.c. in tutta la proprietà si stava procedendo ad un radicale rinnovamento degli apparati decorativi secondo i dettami dell’epoca. “La Direzione del Parco ha provveduto a denunciare immediatamente il furto alle forze dell’ordine – dichiara il Direttore Zuchtriegel – Sono tuttora in corso verifiche, attraverso l’impianto di videosorveglianza interno per ricostruire l’accaduto, che auspichiamo forniscano elementi per il recupero del reperto”.