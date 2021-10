Scafati. Crack Scafati Sviluppo, i 27 indagati

Fallimento Scafati Sviluppo spa, finiscono sul registro degli indagati 27 tra ex amministratori comunali, componenti cda e collegio sindacale. Per tutti l’ipotesi di reato è bancarotta fraudolenta in concorso.

I NOMI

Pasquale Aliberti – Giacinto Grandito – Guglielmo D’Aniello, Giancarlo Fele – Annalisa Pisacane (amministratori comunali); Giacomo Cacchione (dirigente); Alfredo D’Ambruoso (deceduto) – Enrico Pennarola – Antonio Mariniello – Alfonso Di Massa – Filippo Sansone – Giovanni Cannavacciuoli – Mario Ametrano – Giovanni Acanfora – Ciro Petrucci – Vittorio Minneci – Nicola Fienga – Maddalena Di Somma – Emanuele De Vivo – Bartolomeo D’Aniello (presidente e componenti cda); Assunta Tufano – Massimiliano Granata – Francesco Alfonso Buccino – Ferdinando Voccia – Francesco Bolino – Sabatino Benincasa – Giovanni Granata (collegio sindacale).