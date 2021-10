Scafati. Riecco Di Massa. E’ lotta in Fdi

Ritorna in Giunta Alfonso Di Massa. Il dirigente provinciale di Fdi ha firmato ieri mattina il decreto di nomina. “Si tratta di un ritorno che in tanti attendavamo – così il Sindaco Cristoforo Salvati – In questi mesi, nonostante non fosse più componente della Giunta, Alfonso Di Massa ha, infatti, continuato a garantire il suo prezioso contributo alla nostra Amministrazione, operando con impegno e determinazione in ambito civile e sociale”. Salvati torna a spendere parole di elogio per il dimissionario Arpaia. “Proprio in virtù della sua operatività e determinazione Alfonso Di Massa saprà essere degno sostituto”. Di Massa è il 17mo assessore dell’esecutivo Salvati, rileva le deleghe a Scuola, Cultura, fiume Sarno più Agricoltura. Un turn over estenuante, conseguenza di una maggioranza politicamente ballerina e instabile. A volerlo nuovamente nell’esecutivo è stato lo stesso primo cittadino, consapevole dell’errore fatto ad aprile scorso, quando pressato dal gruppo dei dissidenti fu costretto a rimodulare la Giunta, sacrificando l’eletto più votato della tornata elettorale. Le dimissioni di Arpaia sono state un fulmine a ciel sereno per Palazzo Mayer. Sullo sfondo la difficoltà di conciliare gli impegni professionali con quelli Istituzionali, ma anche le frizioni in seno a Fratelli D’Italia, con la guerra delle seconde linee, decise a rivendicare posti al comando. Ad agosto il voto al Bilancio fu disertato dal capogruppo Luca Maranca e dal collega Emilio Cirillo. Scelte che avrebbero dovuto comportare pesanti conseguenze politiche, ma che Salvati ha condonato, in virtù del “volemose bene”. Una scelta che evidentemente è stata vista per debolezza, tanto che oggi una frangia di “fratelli coltelli” chiede la testa anche di Nunzia Di Lallo, assessore al Bilancio e Personale. Fuori dai giochi oramai Anna Conte e Paolo Attianese. I due sono formalmente ancora componenti del partito di Giorgia Meloni, ma non vengono più invitati alle riunioni, essendo vicini al gruppo dei dissidenti, quest’ultimo mai formalmente costituito. Insomma, una matassa difficile da sbrigliare, che ha portato Salvati a organizzare una pizzata per fine settimana con tutta la squadra, assessori e consiglieri, a margine del Consiglio Comunale previsto per giovedi 7 ottobre. “Inizierò subito a lavorare, partendo da quanto già messo in campo dal mio predecessore, l’amico Alessandro Arpaia, a cui vanno i miei ringraziamenti per quanto fatto e gli auguri per il suo futuro – le parole di Di Massa – Cercherò di lavorare in piena sinergia con i consiglieri comunali, di cui mi farò portavoce, con i responsabili dei settori e gli altri colleghi di Giunta e mi impegnerò per ascoltare la gente, recepire le loro istanze, cerando di essere sempre concreto, propositivo e risolutivo”.

Adriano Falanga