VIDEO – Angri. Strade provinciali l’impegno di “Progettiamo”

Angri. Disagi per il mancato completamento di via Cupa Mastro Gennaro. La consigliera comunale di opposizione Roberta D'Antonio e il gruppo “Progettiamo per Angri” hanno incontrato il presidente Strianese per concertare soluzioni













Angri. Strade provinciali l’impegno del gruppo “Progettiamo”

Angri. Continuano i disagi per il mancato completamento di via Cupa Mastro Gennaro. La consigliera comunale di opposizione Roberta D’Antonio del gruppo “Progettiamo per Angri” ha spiegato di aver incontrato il presidente Strianese per concertare soluzioni e verificare la possibilità di reperire fondi per la messa in sicurezza di quella strada che tanto è auspicato dai residenti.

Guarda anche VIDEO – Angri. La proposta: una strada alternativa al traffico della scuola Fusco















L’incontro

La consigliera Roberta D’Antonio, inoltre, ha ribadito che l’incontro con il presidente della Provincia di Salerno è servito soprattutto per esporre anche altre situazioni critiche legate alla rete stradale provinciale sul territorio comunale.

Il servizio è di Maria Paola Iovino