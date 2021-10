Angri. Cimitero; si valuta la chiusura pomeridiana

Chiusura pomeridiana per il cimitero. Lo stanno valutando i tecnici del comune. Una necessità dettata dalla mancanza di vigilanza all’interno della struttura nelle ore pomeridiane, soprattutto nei giorni feriali, un tempo questo favorevole ai malintenzionati pronti a mettere in atto azioni di sciacallaggio e atti di vandalismo che frequenti vengono segnalati e denunciati proprio dai congiunti in visita al camposanto.

L’impianto di videosorveglianza

Seppure è in funzione impianto di video sorveglianza l’area interna non è soggetta totalmente al controllo delle 15 telecamere che sorvegliano solamente gli ingressi del sacrario cittadino di Via San Gennaro, Via Adriana e quello secondario di Via Badia. È in fase di studio il potenziamento del circuito di videosorveglianza poiché attualmente la rete internet che supporta il sistema non è in grado di mantenere attivi ulteriori dispositivi. Dalla registrazione di queste criticità si è deciso di rivedere gli orari di accesso al cimitero che di fatto sarebbe chiuso il pomeriggio, con l’eccezione del martedì, sabato e la domenica che manterrebbero gli orari vigenti.

Aldo Severino