Pompei. Parco Archeologico Furto di un chiusino di marmo la Cisl esclude ogni responsabilità del personale   

“E’ la carenza di personale la causa principale del giallo della sparizione di un chiusino in marmo di epoca romana dalla Casa di Sirico nel Parco Archeologico di Pompei”. E’ quanto ha dichiarato ufficialmente Michele Cartagine responsabile della rappresentanza sindacale della Cisl negli Scavi di Pompei riguardo la scomparsa del chiusino in marmo di circa 20 cm di diametro, appartenente all’orlo di una cisterna della Casa di Sirico, constatata lunedì 4 ottobre u.s.. Per il sindacato Cisl Mibac questo episodio dimostra che l’efficienza dei servizi del Parco Archeologico di Pompei è al collasso per la mancanza di personale. Difatti la rilevante carenza di personale non consente un monitoraggio quotidiano dell’area archeologica, tant’è che, stante le prime notizie di cronaca, il furto sembrerebbe essere stato inquadrato in una forbice temporale di 5 giorni, dal 30 settembre al 4 ottobre ’21. Episodio di notevole gravità che dimostra il grave ritardo nei controlli ed apre uno scenario preoccupante su come sia possibile custodire, senza personale di vigilanza, le preziose testimonianze archeologiche pompeiane. La sparizione di questo chiusino in marmo nel riaccendere il problema della sicurezza dell’area archeologica di Pompei ne determina un danno d’immagine che cade in un periodo di grave crisi e dipende esclusivamente dalla grave la carenza di personale di vigilanza del Parco Archeologico di Pompei. Resta inoltre da precisare che la Casa di Sirico non è dotata di telecamere di sorveglianza quindi il sindacato si stupisce della dichiarazione della direzione del Parco Archeologico di voler verificare la registrazione delle telecamere di sorveglianza per individuare il colpevole. In conclusione viene diffuso in un comunicato la dichiarazione di Michele Cartagine – coordinatore della Cisl FP Mic degli Scavi di Pompei: ”Vigileremo che non vengano attribuite al personale le responsabilità di questo furto”

