Scafati. Due mesi per risolvere le problematiche allagamenti e Controfosso Destro del Fiume Sarno

Le prime piogge autunnali che si infrangono nella città di Scafati ricominciano a far vivere un forte disagio ambientale ai cittadini, ma qualcosa inizia a muoversi a partire dalla delicata condizione del Controfosso destro del Fiume Sarno. Le precipitazioni delle ultime ore hanno di fatto prima bloccato la viabilità in città messa in crisi dall’incapacità di assorbire le acque meteoriche, dopodiché hanno reso il Fiume che attraversa la città scafatese estremamente dannoso a occhio nudo. Tanto che in centro città non si respira più dalla schiuma tossica, mentre la periferia rimane allagata. Un fenomeno causato dall’ingolfamento della parte di rete fognaria presente sul territorio, che all’arrivo di acqua in eccesso va in crisi per la compresenza anche di materiale organico che si pone in ostacolo nel refluo. Un fenomeno quasi assurdo, dove le acque bianche scendendo per i canali diventano acqua sporca nel risalire la condotta fognaria, come è possibile vedere a Via Nuova San Marzano dove ogni volta che la portata dell’acqua supera le capacità delle infrastrutture insieme all’acqua risale terriccio e scarti industriali. Proprio su questo martedì mattina alcuni rappresentanti dell’amministrazione del Comune di San Marzano guidata dal Sindaco Carmela Zuottolo, alcuni tecnici del Consorzio di Bonifica e della Provincia si sono incontrati al Bar “Bellini” in Via Nuova San Marzano per mettere a sistema interventi a favore della riqualificazione del vicino controfosso destro , che raccoglie i reflui dei comuni di Striano, Poggiomarino e San Marzano.

Presente anche una delegazione di residenti del luogo, messaggeri di una lotta storica sulla strada che si allaga anche in piena estate per via di caditoie utilizzate troppo e male:” Sono stati promessi altri due mesi di lavoro per concludere tutti gli interventi atti a gestire l’emergenza ambientale tra il controfosso destro e Via Nuova San Marzano.” Spiegano i residenti, che poi specificano: “Per quanto riguarda il canale di Via Lo Porto i tecnici si danno diversi punti d’intervento, dalla pulizia molto più importante del fondo e degli argini, passando per la conclusione dei lavori di rete fognaria a San Marzano e nel frattempo lo spostamento dei reflui di Poggiomarino per il depuratore di Striano, quest’ultima manovra importante anche per la condizioni di Via Nuova San Marzano, che vedrà nei prossimi giorni la tanta aspettata pulizia delle caditoie.”. Giungono così notizie parzialmente positive al Sindaco di Scafati Cristoforo Salvati, che proprio un mese fa ordinava agli enti preposti un importante ultimatum per la veloce risoluzione della serie di problemi ambientali: “Stiamo continuando i lavori di esecuzione di diversi interventi insieme a tutti gli enti preposti in centro città , in via Nuova San Marzano e sul Controfosso destro del Fiume Sarno per le problematiche inerenti l’inquinamento e gli allagamenti. Stiamo provando con tutte le forze a mettere in campo iniziative urgenti che risolvano problemi infrastrutturali storici sul nostro territorio, ci vuole ancora un poco di tempo ma ci siamo.” Sono le sue parole.