Nocera Inferiore. Potere al Popolo: “Gestione delle prenotazioni all’ASL è vergognosa!”

“Quello che accade presso il Distretto Sanitario 60 dell’ASL di Via Salvatore Giordano, n.7 di Nocera Inferiore è vergognoso e imbarazzante”. La denuncia arriva da Potere al Popolo.

“Le persone che hanno bisogno di recarsi agli sportelli, per essere sicure di poter essere assistite in giornata, sono costrette a recarsi un’ora prima dell’apertura per prendere un tagliando numerato, prenotarsi e aspettare il proprio turno all’esterno dell’edificio – si legge in una nota -. Com’è risaputo, però, all’esterno dell’edificio, dove la gente suo malgrado è costretta ad attendere, è impossibile ripararsi (per esempio in caso di maltempo) o sedersi. E così tutti, comprese le persone anziane, quelle con problemi di deambulazione, o donne incinte, si trovano costrette a attendere in piedi, a volte per ore, o a essere esposti a ogni genere di intemperie. Una situazione vergognosa!”

“Nel 2021, con un sistema informatico che offre strumenti di prenotazione, gestione e risoluzione di problemi direttamente online, è imbarazzante dover constatare che a Nocera Inferiore, così come nel resto dell’agro nocerino-sarnese, siamo ancora all’anno zero – va avanti la nota -. Come Potere al Popolo – Agro nocerino-sarnese abbiamo provveduto a inviare una PEC al dirigente per sollecitarlo a trovare una soluzione consona al problema. Nel caso in cui non avremo risposte, avvieremo diverse azioni di protesta, a cominciare da una raccolta firme”.